İngiltere Premier Lig'de şampiyon Chelsea oldu!

İngiltere Premier Lig'de şampiyon belli oldu. Chelsea deplasmanda West Bromwich Albion'u Batshuayi'nin attığı golle 1-0 yendi ve mutlu sona ulaştı.

Futbol - 13 Mayıs 2017 01:15
İngiltere Premier Lig'de şampiyon Chelsea oldu!
İngiltere Premier Lig’in 37. haftasında Chelsea, konuk olduğu West Bromwich Albion’u 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Birmingham kentindeki The Hawthorns Stadı’nda oynanan maçta Chelsea’ye galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golü, 82. dakikada Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi kaydetti.

Bir maçı eksik Chelsea, bu galibiyetle puanını 87’ye yükseltti ve 3 maçı kalan en yakın takipçisi Tottenham ile arasındaki puan farkını 10’a çıkararak tarihinin 6. şampiyonluğuna uzandı.

Londra ekibi, 1954-1955, 2004-2005, 2005-2006, 2009-2010 ve 2014-2015 sezonlarında da lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Öte yandan Chelsea’nin İtalyan çalıştırıcısı Antonio Conte, teknik direktörlük kariyerindeki 5. lig şampiyonluğunu elde etti. Bari’yi 2008-2009’da İtalya Birinci Futbol Ligi’ne çıkaran Conte, Juventus’u da üst üste 3 yıl (2012, 2013, 2014) lig şampiyonluğuna taşıdı.


Kaynak: fanatik.com.tr
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