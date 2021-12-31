Inna yeniden Türkiye'de

Romanya asıllı dünya starı Inna, yaptığı her çalışmayla Türkiye’de de ilgi odağı olmayı başardı. Zaman zaman Türkiye’de sahne alan ve büyük konserler veren ünlü pop yıldızı ülkemizde geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Inna, yoğun talep üzerine yine Türkiye konserlerine start verdi ve yoğun konser maratonunun ilk ayağı 2 Ocak Pazar günü Kayseri’de düzenlenecek olan ErciyesFest’te gerçekleşecek.Dünyaca ünlü pop yıldızı Inna, ErciyesFest’e özel sahne şovları hazırladığını, pandemi nedeniyle uzun süredir Türkiye’ye gelememenin acısını sahnede olağanüstü şovlarla acısını çıkaracağını belirterek; ‘Global bir pandemi nedeni ile zor günler geçirdik, sahnede olmayı ve Türkiye’yi çok özledim. Bu konserlerimize özel sahne şovları hazırladık ve uzun süre ayrı kalmanın acısını çıkaracağız.’ Diyerek oldukça iddialı bir konserin bizi beklediğini dile getirdi.