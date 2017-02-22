Instagram'ın ünlü çiftleri arasında yer alan Alexis Ren ve Jay Alvarrez olaylı bir şekilde ayrıldı.
Sosyal medyada "Uçurumdan düşen sevgilisine yardım etmeyen genç" videosu ile uluslararası alanda birden tanınan çiftin aşkı sona erdi.
Instagram fenomeni Alexis Ren ayrılık sonrasında adeta eski sevgilisine "Ne kaybettiğine dön de bir bak" dedirtecek şekilde birbirinden iddialı fotoğraflar paylaşmaya başladı.
20 yaşındaki model kısa sürede Instagram'da yaklaşık sekiz milyon takipçiye ulaştı.
Instagram fenomeni çiftin kavgalı ayrılığı
Instagram fenomeni ünlü çift sansasyonel bir şekilde ayrıldı...Dünya Magazin - 22 Şubat 2017 15:17
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