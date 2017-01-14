Instagram Hikaye'lerinde reklam dönemi

Facebook'un video reklamlarının bir benzeri artık Instagram'da olacak!

Teknoloji - 14 Ocak 2017 09:00
Instagram Hikaye'lerinde reklam dönemi
Instagram'ın Snapchat'ten ödünç aldığı Hikaye bölümü kullanıcılar tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor.n Günlük ortalama 150 milyon kişi tarafından kullanılan bu alan, artık reklam alanı olarak da kullanılacak. Reklam olarak kullanılacak görseller bu alanda 5 saniye, videolar ise 15 saniye sürecek.

Aralarında Nike ve Netflix gibi markalarında olduğu 30'dan fazla firma ile anlaşma sağlayan Instagram, çok yakında Hikaye bölümünden de reklam yapmaya hazırlanıyor.
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