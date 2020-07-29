Instagram, Madonna'yı engelledi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Instagram tarafından engellendi! Platform, yıldız ismin kişisel hesabına, yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle müdahale etti. Ünlü pop yıldızının paylaştığı gönderi, “Yanlış bilgi” şeklindeki uyarı videosuyla birlikte yayından kaldırıldı. Uyarı videosunda, “Bağımsız denetçiler tarafından değerlendirildi” denilerek, “Nedenini görün” şeklinde bir yönlendirme yapılarak Madonna'nın paylaşımındaki yanlışlar listesi sıralandı.Madonna’nın kaldırılan videosunda, kanıtlanmamış corona virüs komplo teorileri hakkında bir video ve altyazı bulunuyordu. Bir tedavi yöntemi hakkındaki video, ABD Başkanı Donald Trump’ın paylaşmasından sonra Twitter’dan kaldırılan bir video ile aynı bilgiyi tekrarlıyordu. Instagram denetçileri, Madonna’nın gönderisindeki gibi henüz Covid-19 için bir tedavi bulunmadığını ve hidroksiklorokin’in bir tedavi olmadığını belirtti.(Kaynak: sozcu.com.tr)