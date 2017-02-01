Instagram'da ünlüler - 01.02.2017

Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.

Magazin - 01 Şubat 2017 23:00
Instagram'da ünlüler - 01.02.2017
ÇAĞATAY ULUSOY

SİNEM KOBAL

ATİYE

OZAN GÜVEN

BURAK ÖZÇİVİT

ONUR SAYLAK

CANSU TOSUN

AHU YAĞTU

İREM SAK

SEDA GÜVEN

TARKAN

DİDEM SOYDAN

GÜLCAN ARSLAN

TUĞBA ÖZAY

ÖZLEM YILDIZ

DENİZ ÇAKIR
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