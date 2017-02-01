Instagram'da ünlüler - 01.02.2017
Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.
Magazin - 01 Şubat 2017 23:00
ÇAĞATAY ULUSOY
SİNEM KOBAL
ATİYE
OZAN GÜVEN
BURAK ÖZÇİVİT
ONUR SAYLAK
CANSU TOSUN
AHU YAĞTU
İREM SAK
SEDA GÜVEN
TARKAN
DİDEM SOYDAN
GÜLCAN ARSLAN
TUĞBA ÖZAY
ÖZLEM YILDIZ
DENİZ ÇAKIR
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