Instagram'da ünlüler - 02.02.2017

Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.

Magazin - 02 Şubat 2017 23:00
Instagram'da ünlüler - 02.02.2017
ERKAN PETEKKAYA

MERVE BOLUĞUR

BENSU SORAL

SEDEF AVCI

BERK OKTAY

İDİL FIRAT

ZİYNET SALİ

BURCU GÜNEŞ

DENİZ ÇAKIR

IVANA SERT

ELİZ SAKUÇOĞLU

YAĞMUR TANRISEVSİN

BEGÜM KÜTÜK

YAĞMUR ÜNAL

BİRCE AKALAY
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