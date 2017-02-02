Instagram'da ünlüler - 02.02.2017
Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.
Magazin - 02 Şubat 2017 23:00
ERKAN PETEKKAYA
MERVE BOLUĞUR
BENSU SORAL
SEDEF AVCI
BERK OKTAY
İDİL FIRAT
ZİYNET SALİ
BURCU GÜNEŞ
DENİZ ÇAKIR
IVANA SERT
ELİZ SAKUÇOĞLU
YAĞMUR TANRISEVSİN
BEGÜM KÜTÜK
YAĞMUR ÜNAL
BİRCE AKALAY
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