Instagram'da ünlüler - 03.02.2017
Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.
Magazin - 03 Şubat 2017 22:00
HADİSE
MÜGE BOZ
DEMET AKALIN
ERSİN DÜZEN
SERAY KAYA
MERYEM UZERLİ
ŞEYMA SUBAŞI
SILA
İREM DERİCİ
TUĞBA EKİNCİ
BURAK ÖZÇİVİT
ÖZGE ULUSOY
NESLİŞAH ALKOÇLAR
PELİN AKİL
ALMEDA ABAZİ
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