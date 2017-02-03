Instagram'da ünlüler - 03.02.2017

Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.

Magazin - 03 Şubat 2017 22:00
Instagram'da ünlüler - 03.02.2017
HADİSE

MÜGE BOZ

DEMET AKALIN

ERSİN DÜZEN

SERAY KAYA

MERYEM UZERLİ

ŞEYMA SUBAŞI

SILA

İREM DERİCİ

TUĞBA EKİNCİ

BURAK ÖZÇİVİT

ÖZGE ULUSOY

NESLİŞAH ALKOÇLAR

PELİN AKİL

ALMEDA ABAZİ
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