Instagram'da ünlüler - 05.02.2017

Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.

Magazin - 05 Şubat 2017 23:00
Instagram'da ünlüler - 05.02.2017
AYÇA AYŞİN TURAN


HAKAN MERİÇLİLER

DENİZ AKKAYA

BETÜL DEMİR

LEYLA LYDİA TUĞUTLU

IŞIN KARACA

SEDA GÜVEN

ECE SÜKAN

MERYEM UZERLİ

ÖZGE ULUSOY

NİLÜFER GÜRBÜZ

TUĞBA ÖZAY

CEYDA DÜVENCİ

GONCA VUSLATERİ

NURGÜL YEŞİLÇAY

GUPSE ÖZAY

WILMA ELLES
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