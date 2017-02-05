Instagram'da ünlüler - 05.02.2017
Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.
Magazin - 05 Şubat 2017 23:00
AYÇA AYŞİN TURAN
HAKAN MERİÇLİLER
DENİZ AKKAYA
BETÜL DEMİR
LEYLA LYDİA TUĞUTLU
IŞIN KARACA
SEDA GÜVEN
ECE SÜKAN
MERYEM UZERLİ
ÖZGE ULUSOY
NİLÜFER GÜRBÜZ
TUĞBA ÖZAY
CEYDA DÜVENCİ
GONCA VUSLATERİ
NURGÜL YEŞİLÇAY
GUPSE ÖZAY
WILMA ELLES
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