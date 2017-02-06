Instagram'da ünlüler - 06.02.2017
Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.
Magazin - 06 Şubat 2017 23:00
MERYEM UZERLİ
IRINA SHAYK
ELİZ SAKUÇOĞLU
DİDEM SOYDAN
ÇAĞLA ŞIKEL
IŞIN KARACA
ÖZGE ULUSOY
ŞÜKRAN OVALI
ECE ERKEN
ŞEBNEM BOZOKLU
SEDEF AVCI
ALEYNA TİLKİ
SERTAB ERENER
GONCA VUSLATERİ
SERENAY SARIKAYA
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