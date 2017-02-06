Instagram'da ünlüler - 06.02.2017

Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.

Magazin - 06 Şubat 2017 23:00
Instagram'da ünlüler - 06.02.2017
MERYEM UZERLİ

IRINA SHAYK

ELİZ SAKUÇOĞLU

DİDEM SOYDAN

ÇAĞLA ŞIKEL

IŞIN KARACA

ÖZGE ULUSOY

ŞÜKRAN OVALI

ECE ERKEN

ŞEBNEM BOZOKLU

SEDEF AVCI

ALEYNA TİLKİ

SERTAB ERENER

GONCA VUSLATERİ

SERENAY SARIKAYA
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