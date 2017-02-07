Instagram'da ünlüler - 07.02.2017

Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.

Magazin - 07 Şubat 2017 23:00
Instagram'da ünlüler - 07.02.2017
OĞUZHAN KOÇ

BURCU KIRATLI

BİRCE AKALAY

GÖKÇE BAHADIR

SERENAY AKTAŞ

HADİSE

EZGİ AVCI

ASENA TUĞAL

YASMİN ERBİL

İREM DERİCİ

SILA

BÜLENT ŞAKRAK
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