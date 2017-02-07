Instagram'da ünlüler - 07.02.2017
Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.
Magazin - 07 Şubat 2017 23:00
OĞUZHAN KOÇ
BURCU KIRATLI
BİRCE AKALAY
GÖKÇE BAHADIR
SERENAY AKTAŞ
HADİSE
EZGİ AVCI
ASENA TUĞAL
YASMİN ERBİL
İREM DERİCİ
SILA
BÜLENT ŞAKRAK
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