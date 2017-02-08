Instagram'da ünlüler - 08.02.2017
Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.
Magazin - 08 Şubat 2017 23:27
ERHAN ÇELİK
ERKAN PETEKKAYA
DENİZ ÇAKIR
BURAK ÖZÇİVİT
MERYEM UZERLİ
DENİZ ÇAKIR
YAĞMUR SARIOĞLU
SELİN DEMİRATAR
ŞEYMA SUBAŞI
BAŞAK SAYAN
MÜJDE UZMAN
FERHAN ŞENSOY
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.