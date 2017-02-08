Instagram'da ünlüler - 08.02.2017

Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.

Magazin - 08 Şubat 2017 23:27
Instagram'da ünlüler - 08.02.2017
ERHAN ÇELİK

ERKAN PETEKKAYA

DENİZ ÇAKIR

BURAK ÖZÇİVİT

MERYEM UZERLİ

DENİZ ÇAKIR

YAĞMUR SARIOĞLU

SELİN DEMİRATAR

ŞEYMA SUBAŞI

BAŞAK SAYAN

MÜJDE UZMAN

FERHAN ŞENSOY
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Instagram'da ünlüler

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Bu paylaşım rekor kırdı!
  • Dr. Cihan Aksoy'ı yakan sözler!
  • Ronaldinho'dan 3 Adam'da şov!
  • Survıvor için sevgilisinden ayrıldı
  • Yılmaz'dan 'okumuş insan' tepkisi
  • Aleyna Tilki oyuncu oluyor
  • Demet Akalın'ın alışveriş turu!
  • Kemal'in kızı için savaşı!
  • Bengü'nün aşk isyanı!
  • Survıvor'dan elendi, itirafı yaptı

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • İbrahim Kutluay'dan Tuba Büyüküstün açıklaması!
  • Ayşe Özyılmazel ile Ece Erken kavgası!
  • Serkan Uçar: Ece oğlumun soyadını asla alamaz!
  • "Vatanım Sensin"e bir sürpriz isim daha katılıyor!
  • 'Aşk Laftan Anlamaz'ın günü bir kez daha değişti!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Burak Yılmaz kızıyla hasret giderdi!
İbrahim Kutluay'dan Tuba Büyüküstün açıklaması!

EN POPÜLER HABERLER

  • Burak Özçivit'in paylaşımı 1 milyon rekoru kırdı
  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
  • Dr. Cihan Aksoy'ı yakan sözler! Kanaldan kovuldu, özür diledi
  • Ronaldinho'dan 3 Adam'da şov!
  • Survivor için sevgilisinden ayrıldı
  • Monica Bellucci'den olay pozlar
  • Cem Yılmaz'dan 'okumuş insan' tepkisi
  • Aleyna Tilki de oyuncu oluyor
Burak Özçivit'in paylaşımı 1 milyon rekoru kırdı