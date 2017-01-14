Instagram'da ünlüler - 14.01.2017

Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.

Magazin - 14 Ocak 2017 22:00
Instagram'da ünlüler - 14.01.2017
ASENA TUĞAL



BERK OKTAY



DİDEM SOYDAN



GÜLDEN MUTLU



IŞIN KARACA



NUR YERLİTAŞ



NURGÜL YEŞİLÇAY


SEÇKİN PİRİLER



SEDA GÜVEN



SİMGE SAĞIN

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Bağlantılar: Instagram

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