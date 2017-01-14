Instagram'da ünlüler - 14.01.2017
Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.
Magazin - 14 Ocak 2017 22:00
ASENA TUĞAL
BERK OKTAY
DİDEM SOYDAN
GÜLDEN MUTLU
IŞIN KARACA
NUR YERLİTAŞ
NURGÜL YEŞİLÇAY
SEÇKİN PİRİLER
SEDA GÜVEN
SİMGE SAĞIN
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