Instagram'da ünlüler - 15.01.2017

Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.

Magazin - 15 Ocak 2017 23:00
Instagram'da ünlüler - 15.01.2017
ONUR SAYLAK

GÜLBEN ERGEN

SEDA GÜVEN

FULYA ZENGİNER

BUĞRA GÜLSOY

DUYGU ÇETİNKAYA

CELİL NALÇAKAN

TUĞBA ÖZAY

SERENAY AKTAŞ

ECE BEGÜM YÜCETAN

TUĞBA ÖZERK

MERVE OFLAZ
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