Instagram'da ünlüler - 15.01.2017
Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.
Magazin - 15 Ocak 2017 23:00
ONUR SAYLAK
GÜLBEN ERGEN
SEDA GÜVEN
FULYA ZENGİNER
BUĞRA GÜLSOY
DUYGU ÇETİNKAYA
CELİL NALÇAKAN
TUĞBA ÖZAY
SERENAY AKTAŞ
ECE BEGÜM YÜCETAN
TUĞBA ÖZERK
MERVE OFLAZ
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