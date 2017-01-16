Instagram'da ünlüler - 16.01.2017

Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.

Magazin - 16 Ocak 2017 23:00
Instagram'da ünlüler - 16.01.2017
AZRA AKIN



BENSU SORAL



DOĞA RUTKAY



GONCA VUSLATERİ



GÖKÇE BAHADIR



HÜLYA AVŞAR


MERVE BOLUĞUR



MİNE TUGAY


SEDA GÜVEN


ŞAFAK SEZER



ŞEBNEM BOZOKLU

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Instagram'da ünlüler - 16.01.2017