Instagram'da ünlüler - 17.01.2017
Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.
Magazin - 17 Ocak 2017 22:15
DEMET AKALIN
BÜLENT ŞAKRAK
DENİZ AKKAYA
YOLANTHE CABAU
FARAH ZEYNEP ABDULLAH
MİNE TUGAY
SEDEF AVCI
ARDA TURAN
EZGİ EYÜBOĞLU
ASLI BEKİROĞLU
ŞEYMA SUBAŞI
OKTAY KAYNARCA
CEYHUN YILMAZ
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