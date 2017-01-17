Instagram'da ünlüler - 17.01.2017

Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.

Magazin - 17 Ocak 2017 22:15
Instagram'da ünlüler - 17.01.2017
DEMET AKALIN

BÜLENT ŞAKRAK

DENİZ AKKAYA

YOLANTHE CABAU

FARAH ZEYNEP ABDULLAH

MİNE TUGAY

SEDEF AVCI

ARDA TURAN

EZGİ EYÜBOĞLU

ASLI BEKİROĞLU

ŞEYMA SUBAŞI

OKTAY KAYNARCA

CEYHUN YILMAZ
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