Instagram'da ünlüler - 18.01.2017
Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.
Magazin - 18 Ocak 2017 23:00
ÖZGÜR ARAS
ŞEBNEM BOZOKLU
TUĞBA ÖZAY
BEYZA ŞEKERCİ
DİDEM SOYDAN
SERAY KAYA
HANDE SUBAŞI
HELİ AVŞAR
ADRIANA LIMA
ASLI BEKİROĞLU
ELİZ SAKUÇOĞLU
İREM DERİCİ
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