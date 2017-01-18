Instagram'da ünlüler - 18.01.2017

Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.

Magazin - 18 Ocak 2017 23:00
Instagram'da ünlüler - 18.01.2017
ÖZGÜR ARAS

ŞEBNEM BOZOKLU

TUĞBA ÖZAY

BEYZA ŞEKERCİ

DİDEM SOYDAN

SERAY KAYA

HANDE SUBAŞI

HELİ AVŞAR

ADRIANA LIMA

ASLI BEKİROĞLU

ELİZ SAKUÇOĞLU

İREM DERİCİ
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