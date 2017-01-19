Instagram'da ünlüler - 19.01.2017
Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.
Magazin - 19 Ocak 2017 23:00
IVANA SERT
GİZEM KARACA
ENGİN ÖZTÜRK
ECE ERKEN
DEMET ŞENER
SEDA BAKAN
VİLDAN ATASEVER
ÇAĞLA ŞIKEL
DENİZ ÇAKIR
LERZAN MUTLU
ACUN ILICALI
GÜLBEN ERGEN
CAN YAMAN
ELİZ SAKUÇOĞLU
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