Instagram'da ünlüler - 19.01.2017

Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.

Magazin - 19 Ocak 2017 23:00
Instagram'da ünlüler - 19.01.2017
IVANA SERT

GİZEM KARACA

ENGİN ÖZTÜRK

ECE ERKEN

DEMET ŞENER

SEDA BAKAN

VİLDAN ATASEVER

ÇAĞLA ŞIKEL

DENİZ ÇAKIR

LERZAN MUTLU

ACUN ILICALI

GÜLBEN ERGEN

CAN YAMAN

ELİZ SAKUÇOĞLU
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