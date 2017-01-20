Instagram'da ünlüler - 20.01.2017
Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.
Magazin - 20 Ocak 2017 22:00
SERENAY AKTAŞ
GÜLBEN ERGEN
ELİZ SAKUÇOĞLU
EBRU ŞALLI
SEDA GÜVEN
MİNE TUGAY
SİMGE SAĞIN
KAAN URGANCIOĞLU
SERAY KAYA
ARDA TURAN
DİDEM SOYDAN
TUBA BÜYÜKÜSTÜN
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