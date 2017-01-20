Instagram'da ünlüler - 20.01.2017

Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.

Magazin - 20 Ocak 2017 22:00
Instagram'da ünlüler - 20.01.2017
SERENAY AKTAŞ

GÜLBEN ERGEN

ELİZ SAKUÇOĞLU

EBRU ŞALLI

SEDA GÜVEN

MİNE TUGAY

SİMGE SAĞIN

KAAN URGANCIOĞLU

SERAY KAYA

ARDA TURAN

DİDEM SOYDAN

TUBA BÜYÜKÜSTÜN
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