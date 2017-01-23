Instagram'da ünlüler - 23.01.2017

Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.

Magazin - 23 Ocak 2017 23:00
Instagram'da ünlüler - 23.01.2017
CANSU TOSUN

İLKİN TÜFEKÇİ

ALEYNA TİLKİ

FERMAN AKGÜL

BADE İŞÇİL

TANEM SİVAR

CANSU TAŞKIN

SİNEM KOBAL

ECE ERKEN

CEM CÜCENOĞLU

DERYA BAYKAL

BURCU ESMERSOY

TUĞBA ÖZAY

ÖZLEM YILDIZ

BUĞRA GÜLSOY
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