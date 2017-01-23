Instagram'da ünlüler - 23.01.2017
Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.
Magazin - 23 Ocak 2017 23:00
CANSU TOSUN
İLKİN TÜFEKÇİ
ALEYNA TİLKİ
FERMAN AKGÜL
BADE İŞÇİL
TANEM SİVAR
CANSU TAŞKIN
SİNEM KOBAL
ECE ERKEN
CEM CÜCENOĞLU
DERYA BAYKAL
BURCU ESMERSOY
TUĞBA ÖZAY
ÖZLEM YILDIZ
BUĞRA GÜLSOY
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