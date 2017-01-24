Instagram'da ünlüler - 24.01.2017

Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.

Magazin - 24 Ocak 2017 23:00
Instagram'da ünlüler - 24.01.2017
GONCA VUSLATERİ

DİDEM SOYDAN

BADE İŞÇİL

SİMGE

İREM DERİCİ

ŞEYMA SUBAŞI

GİZEM KARACA

DERYA ŞENSOY

BÜLENT ŞAKRAK

DEMET ŞENER

HATİCE

BURCU ESMERSOY

BERİL KAYAR

HANDE SUBAŞI
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