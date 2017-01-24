Instagram'da ünlüler - 24.01.2017
Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.
Magazin - 24 Ocak 2017 23:00
GONCA VUSLATERİ
DİDEM SOYDAN
BADE İŞÇİL
SİMGE
İREM DERİCİ
ŞEYMA SUBAŞI
GİZEM KARACA
DERYA ŞENSOY
BÜLENT ŞAKRAK
DEMET ŞENER
HATİCE
BURCU ESMERSOY
BERİL KAYAR
HANDE SUBAŞI
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