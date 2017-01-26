Instagram'da ünlüler - 26.01.2017
Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.
Magazin - 26 Ocak 2017 23:00
HAZAR ERGÜÇLÜ
CEYDA DÜVENCİ
DENİZ ÇAKIR
EZGİ MOLA
MİNE TUGAY
GÜL GÖLGE SAYGI
TUVANA TÜRKAY
SABA TÜMER
BAŞAK DİZER
EBRU ŞALLI
CANSU TAŞKIN
RITA ORA
CEYLAN ÇAPA
EDA TAŞPINAR
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.