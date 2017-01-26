Instagram'da ünlüler - 26.01.2017

Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.

Magazin - 26 Ocak 2017 23:00
Instagram'da ünlüler - 26.01.2017
HAZAR ERGÜÇLÜ

CEYDA DÜVENCİ

DENİZ ÇAKIR

EZGİ MOLA

MİNE TUGAY

GÜL GÖLGE SAYGI

TUVANA TÜRKAY

SABA TÜMER

BAŞAK DİZER

EBRU ŞALLI

CANSU TAŞKIN

RITA ORA

CEYLAN ÇAPA

EDA TAŞPINAR
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Instagram'da ünlüler - 26.01.2017