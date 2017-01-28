Instagram'da ünlüler - 28.01.2017

Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.

Magazin - 28 Ocak 2017 23:00
Instagram'da ünlüler - 28.01.2017
SERAY SEVER

İBRAHİM ÇELİKKOL

SEDEF AVCI

MIRANDA KERR

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

BÜLENT SERTTAŞ

FIRAT ÇELİK

DİDEM SOYDAN

YASEMİN ÖZİLHAN

GONCA VUSLATERİ

CANSU DERE

DENİZ ÇAKIR

DEMET ŞENER KUTLUAY
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