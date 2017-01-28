Instagram'da ünlüler - 28.01.2017
Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.
Magazin - 28 Ocak 2017 23:00
SERAY SEVER
İBRAHİM ÇELİKKOL
SEDEF AVCI
MIRANDA KERR
TUBA BÜYÜKÜSTÜN
BÜLENT SERTTAŞ
FIRAT ÇELİK
DİDEM SOYDAN
YASEMİN ÖZİLHAN
GONCA VUSLATERİ
CANSU DERE
DENİZ ÇAKIR
DEMET ŞENER KUTLUAY
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