Instagram'da ünlüler - 30.01.2017

Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.

Magazin - 30 Ocak 2017 23:00
Instagram'da ünlüler - 30.01.2017
LINDSDAY LOHAN

CEYDA DÜVENCİ

DEMET AKALIN

ECE VAHAPOĞLU

MERYEM UZERLİ

HANDE ERÇEL

BİRCE AKALAY

EBRU ŞALLI

BEREN GÖKYILDIZ

RONALDO

CEM YILMAZ

BERK OKTAY

NİLÜFER
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Instagram'da ünlüler - 30.01.2017