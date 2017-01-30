Instagram'da ünlüler - 30.01.2017
Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.
Magazin - 30 Ocak 2017 23:00
LINDSDAY LOHAN
CEYDA DÜVENCİ
DEMET AKALIN
ECE VAHAPOĞLU
MERYEM UZERLİ
HANDE ERÇEL
BİRCE AKALAY
EBRU ŞALLI
BEREN GÖKYILDIZ
RONALDO
CEM YILMAZ
BERK OKTAY
NİLÜFER
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