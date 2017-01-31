Instagram'da ünlüler - 31.01.2017

Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.

Magazin - 31 Ocak 2017 23:00
Instagram'da ünlüler - 31.01.2017
DİDEM SOYDAN

ZAFER ALGÖZ
,

DENİZ ÇAKIR

MERYEM UZERLİ

SEDEF AVCI

ŞÜKRAN OVALI

HARE SÜREL

RÜZGAR ERKOÇLAR

CEM YILMAZ

MERVE OFLAZ
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