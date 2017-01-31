Instagram'da ünlüler - 31.01.2017
Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Hepiniz takiptesiniz elbette biliyoruz ama gözden kaçırdıklarınız, yoğun paylaşımdan ötürü atladıklarınız vardır muhakkak. Bu nedenle böyle bir köşe yaratmaya karar verdik.
Magazin - 31 Ocak 2017 23:00
DİDEM SOYDAN
ZAFER ALGÖZ
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DENİZ ÇAKIR
MERYEM UZERLİ
SEDEF AVCI
ŞÜKRAN OVALI
HARE SÜREL
RÜZGAR ERKOÇLAR
CEM YILMAZ
MERVE OFLAZ
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