Instagram'ı salladı: "Hadise ateş ediyor!"

Son dönemin en popüler isimlerinden biri şüphesiz Hadise. Güzel şarkıcının attığı her adım 'hadise' oluyor. Şarkıları, klipleri, projeleri, aşkları, ayrılıkları, rol aldığı reklam filmleri ve dahil olduğu sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Hadise'nin Instagram paylaşımları da magazin sayfalarını süslüyor.12,5milyon takipçi bulunan başarılı şarkıcının yoruma kapattığı paylaşımları beğeni rekorları kırıyor. Güzelliğiyle takipçilerini büyüleyen Hadise'nin pembe takım elbiseli pozları da sosyal medyayı salladı. Fotoğrafların gördüğü ilgiyi fark eden başka sayfalar da Hadise'nin paylaşımlarına yer verdi. Bu sayfaların altı "ateş" emojileriyle dolarken, "Hadise ateş ediyor" yorumlarında bulunuldu.İşte o kareler: