Instagram'ın fenomen ismi Zengo ile beyazperdede!

Yasemin Sakallıoğlu’nun senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği Çamaşırhane Film yapımı ‘Zengo’ ile sinema dünyası yeni bir kadın komedyen kazanacak.Instagram’daki eğlenceli tiplemeleriyle milyonların gönlünde taht kuran Yasemin Sakallıoğlu, kentsel dönüşüm sayesinde kısa sürede servet edinmiş ve moda tasarımcısı olmak isteyen Zengo karakteriyle seyirciyi kahkahaya doyuracak.Yönetmenliğini Şahan Gökbakar ve Müge Manuş’un üstlendiği ‘Zengo’, ünlü bir modacı olmanın hayallerini kuran Zerrin'in, bu yolda en büyük rakibi olarak gördüğü mahalleden Menkıbe ile olan komik rekabetini anlatıyor.Yasemin Sakallıoğlu'nun ilk sinema deneyimi olan ‘Zengo’da Dilşah Demir, Ece İrtem, Semih Varol ve Ünal Kantarcı gibi oyuncular rol alıyor.