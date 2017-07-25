iOS 11 beta 4 yayında! Yeni neler var?

Teknoloji - 25 Temmuz 2017 20:46

Apple, WWDC17’de tanıttıktan sonra ilk betasını yayınladığı iOS 11’i geliştirmeye devam ediyor. Şirket iki haftalık güncelleme periyoduna sadık kalarak iOS 11’in dördüncü betasını geliştiriciler için yayınladı.Apple’ın Eylül ayındaki yeni iPhone tanıtımından bir süre yayınlayacağı iOS 11, birçok yenilikle geliyor. iOS kullanıcılarının yıllardır beklediği hücresel veri kısayolu, kontrol merkezinin tek sayfada toplanması, yeni fotoğraf formatı, depolama alanı tasarrufu için bazı iyileştirmeler ve iPad için sürükle bırak işlevi güncellemenin öne çıkan özellikleri.Haziran ayının ilk haftasından beri devam eden test sürecinde Apple iOS 11’e bazı yenilikler de ekledi. Güncellemenin üçüncü betası ile bildirim merkezinde tek bir kaydırma hareketi ile son bildirimler yerine tüm bildirimlerin görülebilmesi sağlandı. Kontrol merkezindeki Wi-Fi simgesine dokunulduğunda artık Wi-Fi tamamen kapanmayacak. Sadece etkin bağlantı kesilecek.Kontrol merkezinde notlar ve kameranın 3D Touch işlevleri yenilenirken iPad’de uygulamaları kapatmak için yukarı kaydırma jesti geri getirildi. İlk betalarda uygulamaları kapatmak için uygulama resmine basıp daha sonra çarpı işaretine tıklamak gerekiyordu.iOS 11 beta 4 ile gelen yenilikler şunlar:-Notlar, Kişiler ve Hatırlatmalar için yeni simgeler.-Canlı Fotoğraf Efektleri ve fotoğraf düzenleme yenilikleri.-Fotoğraflar için yeni anılar özelliğinin ayrıntılarını gösteren bölüm.-Bildirimlere dokununca uygulama Touch ID ile açılsın mesajı.-Bildimleri açmak için hızlıca sağa kaydırma, görüntülemek ya da silmek için sola hızlıca kaydırma işlevi.-Notlar için yeni açılış sayfası.-Ekran kaydı için yeni geri sayım özelliği.-Kontrol Merkezi'nde Düşük Güç Modu’na geçiş sayfası animasyonu.-Ayarlar/ Genel altında AirDrop ayarı.Eğer bir geliştirici hesabınız varsa iOS 11 beta 4’ü Apple Geliştirici Merkezi’nden indirebilir ya da beta profili ile cihazınız üzerinden yükleyebilirsiniz.