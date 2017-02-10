Naif güzelliği ve ipek gibi sesiyle milyonları kendine hayran bırakan İpek Acar, geçtiğimiz gün Akmerkez'de bulunan ünlü İtalyan restoranı Serafina'da doğum gününü kutladı. Acar'ın arkadaşları tarafından organize edilen sürpriz doğum günü partisine Burcu Kıratlı, Ayşe Kucuroğlu, Gül Erçetingöz, Özge Peker, Hülya Kanlı, Cansen Yeni, Ayla Öztürk gibi sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı. Bol bol sohbet eden ünlü isimler; bu güzel günü ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Harika bir gecce geçirdiğini söyleyen İpek Acar'ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu.
Dilara Chocolate and Event tarafından renklenen doğum günü partisine detaylar damgasını vurdu. Masanın üzerini muhteşem dekoruyla güzelleştiren Dilara Chocolate and Event; ünlü isimleri kendine hayran bırakmayı başarı. Masanın ortasına konulan kuş kafesi detayı ve minik kuşlar davetliler ve Acar tarafından çok beğenildi.
Serafina'nın tadı damaktan silinmeyen lezzetleriyle renklenen ve sanat ve cemiyet dünyasını buluşturan bu özel doğum günü kutlamasında; modadan lükse, hayattan dedikoduya kadar her şey konuşuldu. Türkiye'nin en şık kadınlarının katıldığı davette siyah ve bordo tonları ağırlıklı giyinen ünlü isimler; böylelikle 2017 modası hakkında ufak ipuçları da vermiş oldu.
İpek Acar'a arkadaşlarından doğum günü sürprizi
İki yıl önce yakalandığı amansız hastalık sonucu aramızdan ayrılan Kayhan'ın dünyalar güzeli eşi İpek Acar, geçtiğimiz gün doğum gününü kutladı. İşte detaylar...Sosyete - 10 Şubat 2017 17:28
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