Beyoğlu'nda önceki gecce bir mekandan çıkarken görüntülenen güzel oyuncu, muhabirlerin “Neler yapıyorsunuz, yeni projeler var mı?” sorusu üzerine erkek menajerlere ateş püskürdü:
"Yeni projeler yok. Çünkü bıktım bu erkek menajerlerden. Artık onlarla çalışmam. İşlerini tam manasıyla yapmıyorlar. Kendi çabalarımla bir şeyler yapmaya çalışıyorum."
İpek Erdem isyan etti
'Hayat Bilgisi' dizisinin Barbie'si İpek Erdem isyan etti..Magazin - 07 Şubat 2017 13:50
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