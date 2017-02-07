İpek Erdem isyan etti

'Hayat Bilgisi' dizisinin Barbie'si İpek Erdem isyan etti..

Magazin - 07 Şubat 2017 13:50
İpek Erdem isyan etti
Beyoğlu'nda önceki gecce bir mekandan çıkarken görüntülenen güzel oyuncu, muhabirlerin “Neler yapıyorsunuz, yeni projeler var mı?” sorusu üzerine erkek menajerlere ateş püskürdü:

"Yeni projeler yok. Çünkü bıktım bu erkek menajerlerden. Artık onlarla çalışmam. İşlerini tam manasıyla yapmıyorlar. Kendi çabalarımla bir şeyler yapmaya çalışıyorum."

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