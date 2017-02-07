İpek Erdem isyan etti

Magazin - 07 Şubat 2017 13:50

Beyoğlu'nda önceki gecce bir mekandan çıkarken görüntülenen güzel oyuncu, muhabirlerin “Neler yapıyorsunuz, yeni projeler var mı?” sorusu üzerine erkek menajerlere ateş püskürdü:"Yeni projeler yok. Çünkü bıktım bu erkek menajerlerden. Artık onlarla çalışmam. İşlerini tam manasıyla yapmıyorlar. Kendi çabalarımla bir şeyler yapmaya çalışıyorum."