İpek Soylu'dan erken veda

Milli tenisçi İpek Soylu, Avustralya Açık'a erken veda etti.

Diğer Sporlar - 12 Ocak 2017 15:40
İpek Soylu'dan erken veda
Teniste sezonun ilk Grand Slam'i olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası başladı.

Milli tenisçi İpek Soylu da katıldığı Avustralya Açık Tenis Turnuvası'ndaki ilk maçında Belaruslu Aryna Sabalenka'ya yenilerek şampiyonaya ilk turda veda etti.
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