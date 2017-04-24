Iphone 8 iddiası!

Teknoloji - 24 Nisan 2017 15:19

iPhone ile ilgili söylenti değirmeni dönmeye devam ediyor. Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 8’in tasarımıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Daha önceden siyah ve kırmızı renklerin hakim olduğu etkileyici iPhone 7 konseptine imza atan tasarımcı Benjamin Geskin, iPhone 8’e ait olduğunu iddia ettiği makete ulaşmayı başardı.CNC yöntemiyle hazırlanan maketin tasarımına bakıldığında telefonun ilk iPhone modelinden izler taşıdığı görülüyor. Hangi üretim aşamasında olduğu bilinmeyen telefonun çerçevelerinde paslanmaz çelik malzemesi göze çarpıyor.Kaynak:log.com.tr