iPhone'ların fiyatları bugün itibariyle yükseldi. Yeni yapılan zamlarla birlikte en pahalı iPhone'un fiyatı 5 bin 500 TL'ye dayandı.
İşte zam sonrası yeni iPhone fiyatları...
İPHONE 7
32 GB iPhone 7: 3 bin 799 TL (Zam öncesi fiyat: 3 bin 199 TL)
128 GB iPhone 7: 4 bin 299 TL (Zam öncesi fiyat: 3 bin 599 TL)
256 GB iPhone 7: 4 bin 799 TL (Zam öncesi fiyat: 3 bin 999 TL)
İPHONE 7 PLUS
32 GB iPhone 7 Plus: 4 bin 449 TL (Zam öncesi fiyat: 3 bin 749 TL)
128 GB iPhone 7 Plus: 4 bin 949 TL (Zam öncesi fiyat: 4 bin 199 TL)
256 GB iPhone 7 Plus: 5 bin 449 TL (Zam öncesi fiyat: 4 bin 599 TL)
iPhone'lara 'dolar' zammı! İşte yeni fiyatlar
Doların yükselmesiyle Apple, akıllı telefonu iPhone'un fiyatlarına 600 ila 850 lira arasında zam geldi. Apple'dan sonra diğer markaların da cihazlarına zam yapması bekleniyor.Teknoloji - 19 Ocak 2017 12:49
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