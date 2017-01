iPhone'lara 'dolar' zammı! İşte yeni fiyatlar

Doların yükselmesiyle Apple, akıllı telefonu iPhone'un fiyatlarına 600 ila 850 lira arasında zam geldi. Apple'dan sonra diğer markaların da cihazlarına zam yapması bekleniyor.

Teknoloji - 19 Ocak 2017 12:49

iPhone'ların fiyatları bugün itibariyle yükseldi. Yeni yapılan zamlarla birlikte en pahalı iPhone'un fiyatı 5 bin 500 TL'ye dayandı.



İşte zam sonrası yeni iPhone fiyatları...



İPHONE 7



32 GB iPhone 7: 3 bin 799 TL (Zam öncesi fiyat: 3 bin 199 TL)

128 GB iPhone 7: 4 bin 299 TL (Zam öncesi fiyat: 3 bin 599 TL)

256 GB iPhone 7: 4 bin 799 TL (Zam öncesi fiyat: 3 bin 999 TL)



İPHONE 7 PLUS



32 GB iPhone 7 Plus: 4 bin 449 TL (Zam öncesi fiyat: 3 bin 749 TL)

128 GB iPhone 7 Plus: 4 bin 949 TL (Zam öncesi fiyat: 4 bin 199 TL)

256 GB iPhone 7 Plus: 5 bin 449 TL (Zam öncesi fiyat: 4 bin 599 TL)

