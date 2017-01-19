iPhone'lara 'dolar' zammı! İşte yeni fiyatlar

Doların yükselmesiyle Apple, akıllı telefonu iPhone'un fiyatlarına 600 ila 850 lira arasında zam geldi. Apple'dan sonra diğer markaların da cihazlarına zam yapması bekleniyor.

Teknoloji - 19 Ocak 2017 12:49
iPhone'lara 'dolar' zammı! İşte yeni fiyatlar
iPhone'ların fiyatları bugün itibariyle yükseldi. Yeni yapılan zamlarla birlikte en pahalı iPhone'un fiyatı 5 bin 500 TL'ye dayandı.

İşte zam sonrası yeni iPhone fiyatları...

İPHONE 7

32 GB iPhone 7: 3 bin 799 TL (Zam öncesi fiyat: 3 bin 199 TL)
128 GB iPhone 7: 4 bin 299 TL (Zam öncesi fiyat: 3 bin 599 TL)
256 GB iPhone 7: 4 bin 799 TL (Zam öncesi fiyat: 3 bin 999 TL)

İPHONE 7 PLUS

32 GB iPhone 7 Plus: 4 bin 449 TL (Zam öncesi fiyat: 3 bin 749 TL)
128 GB iPhone 7 Plus: 4 bin 949 TL (Zam öncesi fiyat: 4 bin 199 TL)
256 GB iPhone 7 Plus: 5 bin 449 TL (Zam öncesi fiyat: 4 bin 599 TL)
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: iPhone, zam

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

TEKNOLOJİ HABERLERİ

  • YouTube'ta 'porno' şoku!
  • InstaStory'de reklam dönemi
  • Samsung S8 işte böyle olacak!
  • Uçan hoparlör görücüye çıkıyor!
  • Twıtter'a düzenleme butonu
  • Mavi tik sorununa çözüm!
  • Resimlerin içine saklanan virüs!
  • Kamuda 'F Klavye' dönemi başlıyor!
  • YouTube'da gerileme var!
  • Yurtdışından cihaz getirecekler

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Çağatay ve Aras'tan minik kalplere destek!
  • Demet Akalın, İrem Derici’ye gönderme mi yaptı?
  • Gülşen anne sütü için bunu yaptı!
  • İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm tarihi!
  • Adnan'ın Didem'in omzunda yumurta kırdı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Hanife'ye Serkan'dan şok yanıt geldi!
  • 'Kiralık Aşk'ta gözyaşlarıyla veda
Çağatay ve Aras'tan minik kalplere destek!

EN POPÜLER HABERLER

  • "İçerde"nin 18. bölüm tanıtımı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sürpriz aşk 1 ay önce başlamış!
  • Murat Boz'un sabah sporu!
  • Azra Akın'ın keyfi yerinde
  • Aras Bulut İynemli'yi böyle görmediniz..
  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
  • 'Kiralık Aşk'ta gözyaşlarıyla veda
"İçerde"nin 18. bölüm tanıtımı