İran’da Türk filmleri rüzgârı

Sinema - 23 Ocak 2017 11:54

Açılışı dün akşam yapılan etkinliğin ilk gününde Mahmut Fazıl Coşkun’un “Uzak İhtimal” filmi başkent Tahran’daki İran Sanatçılar Evi Şehnaz Sinema Salonu’nda beyaz perdeye yansıtıldı.Tahran Yunus Emre Enstitüsü ile İran Sanatçılar Evi işbirliğiyle düzenlenen ve Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği tarafından desteklenen etkinliğin ilk gününe İranlı sinemaseverler büyük ilgi gösterdi.Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada ‘Uzak İhtimal’ filmini, “Son yıllarda çok konuşulan medeniyetler çatışması, dinler temelinde ayrımcılık konularına eğilen başarılı bir film” sözleri ile değerlendirdi.Film gösterimi sonrası düzenlenen panelde yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun soru-cevap bölümünde seyircilerin sorularını yanıtladı.Panel sonrası DHA’ya konuşan Coşkun, İran’la ortak film yapımı fikrine sıcak baktığını belirterek, “Böyle bir konu aklıma gelirse tabi ki yapmak isterim. An itibari ile böyle bir konu yok. Ama eminim olacaktır. Çünkü kültürel olarak çok ortak noktamız var” diye konuştu.İzlediği İran filmlerden dolayı İran’a çok aşina olduğunu söyleyen Türk yönetmen, “İran sineması hepimizin etkilendiği, yakından takip ettiği başarılı bir sinemadır. Burada her şey bana çok tanıdık geliyor. Aslında çok daha önce gelmem gerekiyordu belki de biraz geç kalmış olabilirim” dedi.Etkinliği organize eden Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Turgay Şafak, Çağdaş Türk Filmleri Haftası etkinliği ile son yıllarda çeşitli festivallerde ödüller kazanan Türk filmlerini İranlı sinemaseverlerle buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Şafak, “Bunun için son 10-15 yıl içinde yapılan filmleri tercih ettik” diye konuştu.Filmi büyük beğeniyle izlediğini dile getiren İranlı bir seyirci, “Türk ve İran sineması birbirine çok yakın. Kültür, din ve hatta dil açısından birbirimizle ortak çok bağlarımız var. Böylesi ortak faaliyetler daha çok yapılmalı” ifadelerini kullandı.28 Ocak Cumartesi gününe kadar sürecek etkinliğin diğer günlerinde sırasıyla Semih Kaplanoğlu’nun “Bal”, Kaan Müjdeci’nin “Sivas”, Nuri Bilge Ceylan’ın “Bir Zamanlar Anadolu’da”, Faysal Soysal’ın “Üç Yol”, Nuri Bilge Ceylan’ın diğer eseri “Kış Uykusu” ve Yılmaz Erdoğan’ın “Kelebeğin Rüyası” filmleri İranlı seyirciler için beyaz perdede olacak.