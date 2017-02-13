İrem Derici açtı ağzını yumdu gözünü!

İrem Derici hakkında yapılan bir habere ateş püskürdü. Haberin gerçeği yansıtmadığını söyleyen güzel yıldız açtı ağzını yumdu gözünü...

Magazin - 13 Şubat 2017 11:42
İrem Derici açtı ağzını yumdu gözünü!
Son günlerde verdiği kilolarla gündemde olan İrem Derici hakkında bugün çıkan bir haber güzel yıldızı kızdırdı. Yapılan haberde Derici'nin kanser hastaları yararına verilecek bir konserin hemen öncesinde "Burası ahır gibi. Ben burada konser vermem" diyerek terk ettiği iddia edildi.

Önce konuyla ilgili İrem Derici'nin menajeri basın açıklaması yaptı. Açıklama da şöyle denildi:

"Bugün çıkan İrem Derici konser iptal haberi gerçekleri yansıtmamaktadır. Bahse konu konserin kanserli çocuklarla ilgili hiç bir alakası yoktur. Konser Almanya 'da bir futbol takımının balosudur ve Organizatör'ün sözleşme şartlarının hiçbirini (sahne-ses-ışık vb.) yerine getirmemesinden dolayı üzülerek iptal edilmiştir. Ayrıca sözleşmeye göre alınan ücretin de kimsenin mağdur olmaması adına kendilerine iade edeceğimiz aynı gün bildirilmiştir.
Bilginize sunarız..."

Beyaz, İrem Derici'ye silikonları sorunca...

Beyaz, İrem Derici'ye silikonları sorunca...



Ardından İrem Derici Instagram sayfasından bir mesaj yayınladı. Güzel yıldız "Hakkımda çıkan YALANIN DANİSKASI haberlerle alakalı! Oğlum çok yanlış kayaya çarptınız!" diyerek yayınladığı mesajda çok ağır sözler sarf etti.

2016 yılının telif rekortmenleri belli oldu!

2016 yılının telif rekortmenleri belli oldu!



İşte İrem Derici'nin o paylaşımı:


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Bağlantılar: İrem Derici, Instagram

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