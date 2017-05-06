İrem Derici, adını kullanıp sağlıksız ürün satanlara ateş püskürdü

Magazin - 06 Mayıs 2017 20:30

Birçok hesapta fotoğrafları kullanılarak, zayıflama vb. ürünlerin reklamının yapıldığını tespit eden İrem Derici, söz konusu şahısları ahlâksızlıkla suçladı.İrem Derici takipçilerini, “Allah aşkına şunu bunu kullandı diye yemeyip içmeyip adımı kullanıp reklam verenlere kanmayın. Aptallık etmeyin. Sağlığınız düşünün. Çevrenizdekileri uyarın. Yeter bitsin şu pislikler artık” yazarak uyardı.Türkiye’de sosyal medya üzerinden ünlülerin fotoğraflarını kullanarak dolandırıcılık faaliyetleri yürüten birçok hesap bulunuyor.Uzmanlar, özellikle zayıflama vaadiyle satılan ürünlerin alıcılarını hem madden hem de sağlık açısından ciddi zararlarla karşı karşı bıraktığını sayısız kez açıkladı.