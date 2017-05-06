İrem Derici, adını kullanıp sağlıksız ürün satanlara ateş püskürdü

Son dönemde aşırı zayıflamasıyla dikkat çeken İrem Derici, sosyal medyada adını kullanarak sağlıksız zayıflama ve benzeri ürünleri pazarlayan kişilere isyan etti.

Magazin - 06 Mayıs 2017 20:30
Birçok hesapta fotoğrafları kullanılarak, zayıflama vb. ürünlerin reklamının yapıldığını tespit eden İrem Derici, söz konusu şahısları ahlâksızlıkla suçladı.

APTALLIK ETMEYİN, SAĞLIĞINIZI DÜŞÜNÜN
İrem Derici takipçilerini, “Allah aşkına şunu bunu kullandı diye yemeyip içmeyip adımı kullanıp reklam verenlere kanmayın. Aptallık etmeyin. Sağlığınız düşünün. Çevrenizdekileri uyarın. Yeter bitsin şu pislikler artık” yazarak uyardı.


Türkiye’de sosyal medya üzerinden ünlülerin fotoğraflarını kullanarak dolandırıcılık faaliyetleri yürüten birçok hesap bulunuyor.

Uzmanlar, özellikle zayıflama vaadiyle satılan ürünlerin alıcılarını hem madden hem de sağlık açısından ciddi zararlarla karşı karşı bıraktığını sayısız kez açıkladı.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hiçbir cinsiyete ait değil!
  • Monica Bellucci'den olay itiraf!
  • "Kardashian ailesine rakibiz"
  • Burak Hakkı fena yakalandı
  • Hazal Kaya Yunanistan'a kaçtı

Hiçbir cinsiyete ait değil!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Mars da reklam yıldızı oldu!
  • Rus hakemin olay pozları!
  • Ünlü yıldıza köpek balığı saldırdı
  • Serenay'dan milyonluk anlaşma
  • Onur Tuna fena yakalandı
  • Sevgilisini camda bekledi...
  • Sosyal medyayı sallayan diziler!
  • Zuhal Topal'ın format kararı!
  • Zehra suskunluğunu bozdu!
  • Uçakta Alkan ve Ersoy rötarı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Onur Saylak: Boynuz kulağı geçer
  • Acun Ilıcalı'nın kızları konseyde!
  • Kenan Doğulu: Kavga ettiler gözünden yara aldı!
  • Aleyna Tilki'nin Nazım Hikmet'li tweeti olay oldu!
  • Kısmetse Olur bitiyor
  • Beyaz Show'dan sevindiren karar!
  • Takipçisi istedi, Fİ'nin 7. yeni bölümü yayınlandı
  • Elçin Sangu 800 bin TL'lik evini sanat merkezine çevirdi!
Onur Saylak: Boynuz kulağı geçer