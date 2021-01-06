İrem Derici: "Aşkta kolay vazgeçerim"

İrem Derici, Serhat Tekin’in “İşte ve aşkta kolay vazgeçer misin?" sorusuna, “İş olarak asla. Beni hiçbir şey yıldıramaz. Çünkü kendimi ve potansiyelimi çok iyi biliyorum. Güzel emek verdim kendime. Aşk olarak?.. Kolay vazgeçerim. Eğer ortada bir ayıp varsa bağrıma taş basar vazgeçerim. Ki geçmişliğim vardır. Benim kırmızı çizgim dostlarımdır. Erkek arkadaş ya da eş sıfatını taşıyanlar gelir gider; kiracıdırlar” cevabını verdi.Derici, ‘Pop müzik yapanlar rap yapamaz’ eleştirileri hakkında ne düşündüğü sorusuna ‘ Rap, ‘Ritmik Amerikan Şiiri’ demek. Rap’in doğduğu yerde bile rapçiler ile popçular iş birliği içinde üretim yaparken, ülkemizde bu tarz işlerin hala tartışılıyor olması çok acı verici, üzücü ve cahilce. Bu bana kalırsa müzikte bağnazlık. Buna gerek yok. Pop müzik popüler müzik demektir. Popüler müziğin içinde her şey vardır ve tüm türler bir potada erir. Bu tarz ortak çalışmalara alışmak lazım. Böyle şeyler her zaman oldu ve olmaya devam edecek. Müzik birleştiricidir ayrıştırmaz.’ cevabını verdi.