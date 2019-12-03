İrem Derici, 'Bakire misin' diye soran takipçisine öyle bir yanıt verdi ki...

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Açık sözlülüğüyle tanınan ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Her daim dobra yorumlarıyla dikkat çeken şarkıcı, "Bakire misin?" ve "Kadınlara ilgi duyuyor musun?" tarzında sorulara da yanıt verdi.İrem Derici, bir takipçisinin "Hemcinslerine ilgi duyduğun oldu mu? Yani kızlara" sorusuna "Yani kızlara diyerek açıkladığın için çok teşekkür ederim. Ben de sağlama yapmış oldum. Bugüne kadar olmadı" dedi.2014 yılında radyocu ve aranjör Rıza Esendemir ile evlenen ve 2 yıl sonra boşanan İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını paylaşarak "Hatta kalın lütfen bağlıyorum" diyerek şaşırttı.