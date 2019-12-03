İrem Derici, 'Bakire misin' diye soran takipçisine öyle bir yanıt verdi ki...

İrem Derici, Instagram’da takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Ünlü şarkıcı, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi.

03.12.2019 15:34 Magazin

İrem Derici, 'Bakire misin' diye soran takipçisine öyle bir yanıt verdi ki... Açık sözlülüğüyle tanınan ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Her daim dobra yorumlarıyla dikkat çeken şarkıcı, "Bakire misin?" ve "Kadınlara ilgi duyuyor musun?" tarzında sorulara da yanıt verdi.

İrem Derici ailesinin yanına taşındı!

İrem Derici ailesinin yanına taşındı!



"Hemcinslerine ilgi duyduğun oldu mu?"

İrem Derici, bir takipçisinin "Hemcinslerine ilgi duyduğun oldu mu? Yani kızlara" sorusuna "Yani kızlara diyerek açıkladığın için çok teşekkür ederim. Ben de sağlama yapmış oldum. Bugüne kadar olmadı" dedi.


İrem Derici Ivana Sert'ten intikamını aldı!

İrem Derici Ivana Sert'ten intikamını aldı!



"Bakire misin?"

2014 yılında radyocu ve aranjör Rıza Esendemir ile evlenen ve 2 yıl sonra boşanan İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını paylaşarak "Hatta kalın lütfen bağlıyorum" diyerek şaşırttı.


İrem Derici:

İrem Derici: "Melek miyim şeytan mı?"



İrem Derici’den küvet pozu...

İrem Derici’den küvet pozu...
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: