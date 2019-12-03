İrem Derici, 'Bakire misin' diye soran takipçisine öyle bir yanıt verdi ki...

İrem Derici ailesinin yanına taşındı!
"Hemcinslerine ilgi duyduğun oldu mu?"
İrem Derici, bir takipçisinin "Hemcinslerine ilgi duyduğun oldu mu? Yani kızlara" sorusuna "Yani kızlara diyerek açıkladığın için çok teşekkür ederim. Ben de sağlama yapmış oldum. Bugüne kadar olmadı" dedi.
İrem Derici Ivana Sert'ten intikamını aldı!
"Bakire misin?"
2014 yılında radyocu ve aranjör Rıza Esendemir ile evlenen ve 2 yıl sonra boşanan İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını paylaşarak "Hatta kalın lütfen bağlıyorum" diyerek şaşırttı.
İrem Derici: "Melek miyim şeytan mı?"
İrem Derici’den küvet pozu...