İrem Derici bombaladı: "Saltanat sona erdi çeyrek popçu..."

İlişkileri bir dargın bir barışık giden çift yine ihanet nedeniyle ayrıldı. İddiaya göre popçu Cem Belevi, İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva aldattı.
"Saltanat sona erdi çeyrek popçu!"
İrem Derici basına yansıyan haberlerin ardından Instagram hesabından açtı ağzını yumdu gözünü! Belevi'ye gönderme yapan Derici, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler."
Derici'nin paylaşımının ardından Belevi'den herhangi bir açıklama gelmedi.