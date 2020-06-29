İrem Derici: "Boy boy çocuklarımız olacak"

Karantina sürecini evinde geçiren ve bu süre zarfında son derece sıkılan şarkıcı İrem Derici, yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettirmeyi bildi. Düşüncelerini dobra bir şekilde ortaya koymaktan çekinmeyen ve çoğu zaman hakkında yapılan yorumlara da aldırmayan Derici bu defa oyuncu Michele Morrone’nin Instagram’dan yaptığı canlı yayına yazdığı notla gündeme geldi.Ülkemizde de en çok izlenen filmler arasına giren ‘365 Days’ adlı erotik sahneler içeren yapımın yakışıklı başrol oyuncusundan etkilenen Derici, canlı yayının altına: “Aşkım maske tak geberme! Daha boy boy çocuklarımız olacak” yazdı.