İrem Derici canlı yayında özür diledi! "Melekler g.tümü yesin” demişti!

İrem Derici, Kartepe'de bir festivalde sahne almıştı. Konserden kısa bir görüntü sosyal medyaya düşmüş ve büyük tepki çekmişti. Yayılan görüntülerde İrem Derici'nin, "Melekler g.tümü yesin" dediği duyuluyordu. Şarkıcı önce Instagram hesabından bir video yayınlayarak olaya açıklama getirmeye çalışmış ve "Bahsi geçen melekler o melekler değil. Melek benim vokalistim.” demişti.İrem Derici, bu sabah da Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa isimli magazin programına konuk oldu. Derici, canlı yayında özür diledi:"-Uçak kalkmadı veya o uçağı kaçırdı gibi bir durum değil. Akşam eğlenilmiş sabah da kalkamamış. Biz de hasta hasta son dakika Ezgi diye bir arkadaşımız var onu getirdik. Ben konserin başından sonuna kadar o sinir harbiyleydim. Sürekli kafamda kız dönüyor. Çünkü bu bir yarı yolda bırakma. O sinirle şarkıda da 'melekler nur saçmış aşkım yüzüne' diyor ya, orada Melek geldi aklıma.-8 yıldır maalesef ki bazı huylarımı değiştiremedim. Bu argo, küfür... emin olun ki herkesten çok ben istiyorum bunlardan kurtulabilmeyi. 1 aya sonra 33 yaşına geliyorum ve hala çocuk gibi ağzımdan çıkabiliyor bazı şeyler. Ne gerek var?-Bugüne kadar kendimi çıkıp da bazı konularda aklamaya da çalışmadım. Hiç cevap bile vermedim çoğu zaman. Burada çok hassas bir durum var. Bir şahıs olan Melek'ten bahsederken, işin dinsel boyuta kaydırılması beni mahvetti. Ben kafayı yemiş olabilirim ama arkadaşlar Müslüman bir ülkede böyle bir şey diyecek kadar bence hiç kimse kafayı yemedi. Benim ne alıp veremediğim olabilir?- Konuyu bu kadar hassas bir yere alıp da bu şekilde linç etmeye çalışmaları... Dün akşamdan beri hem sinirden, hem üzüntüden gözyaşı döküyorum. Bir sürü insana da öyle bir gösteriyorlar ki mevzuyu olmaz böyle bir şey yani...- Bir özrüm varsa eğer, bunu bu şekilde algılayıp da üzülen kişilerden özür dilerim.Yoksa benim sadece bir şahısla alakalı kurduğum bir cümle çok kötü bir yere çekildi. Hiç hoş değil bu.- Bu kadar hassas bir konuda, dinle alakalı yerler itildiği için mevzu; bunu bu şekilde anlayıp kırılan, değerlerinin incindiğini hisseden kim varsa en büyük özrü diliyorum. ama emin olun bu konunun hiçbir şekilde İslam ile alakası yok, olamaz da... Ben öyle bir insan değilim."- Böyle konuları biz annemle konuşmuyoruz. Üzülüyor çünkü kadın. Dün akşam bir şey de demedi bana. Geldi, sarıldı öptü kokladı... O koltuğa yattı ben de odama yattım. İnanmak istemeyen inanmayacaktır, daha da bir şey söylemek istemiyorum.-Babamla 1 senedir uzağız. Kavgalı gürültülü değiliz ama uzağız. Çok kapandım ben. Ne sokaklarda görebiliyorsunuz beni, ne de bir yerlerde. Sürekli evdeyim. İş güç konser ya da stüdyo çalışmalarımın olduğu günlerde. Buluşmak, konuşmak zor geliyor insanlarla... Onunla da öyle uzun süredir hiç oturup konuşmuyoruz. Bu küfürlü konuşmaktan kurtulayım 10 kurban keseceğim.