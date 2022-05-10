İrem Derici, Cem Belevi'ye racon kesti: "Alevler attığın influencerlar..."

İrem Derici ve Cem Belevi aşkı bitti. İddiaya göre şarkıcı Cem Belevi, İrem Derici'yi ikinci kez aldattı. İhaneti öğrenen Derici, sosyal medya hesabından “Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatında mutluluklar” sözleriyle ayrılığı duyurdu. İhanet iddialarıyla gündeme gelen Cem Belevi 'İrem'i çok seviyorum' dedi. Ünlü şarkıcı İrem Derici ise yaptığı son açıklamada Belevi'yi yalancılıkla suçladı!

10.05.2022 13:30 Magazin

İrem Derici, Cem Belevi'ye racon kesti: "Alevler attığın influencerlar..."
Cem Belevi, İrem Derici’yi aldattığı yönünde çıkan iddiaları yalanlamış ve “onu ne kızdırdı bilmiyorum ama bu cümleleri kabul etmiyorum” demişti.

Daha önce Belevi için, “Saltanat sonra erdi çeyrek popçu” diyen İrem Derici ise bu açıklamalardan sonra daha da sinirlendi.

İrem Derici'yi aldattı mı? Cem Belevi konuştu!

İrem Derici'yi aldattı mı? Cem Belevi konuştu!




Yeni bir paylaşım yapan güzel popçu şu ifadeleri kullandı:

"Über samimiyetsiz açıklamayı izledim de...

Ben bi' kaç saat uyuyup uyanıp her şeyi anlatayım ya, sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi he ne dersin?

"Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bi' doldurayım şimdi kötü çocuk imajı çizemem" mi olsun ilk konumuz yoksa alevler attığın influencer’lar mı sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya bana fark etmez."

İrem Derici bombaladı:

İrem Derici bombaladı: "Saltanat sona erdi çeyrek popçu..."
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