İrem Derici ile Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekibinden Emre Aslan'ın aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. Şarkıcı önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Derici'ye kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan’la aşk yaşayıp yaşamadığı soruldu.
Ünlü popçu, “Sizde kredim var diye düşünüyorum. Böyle bir konuda tek başıma değil de beraber konuşuruz diyeyim.” yanıtını verdi.
İrem Derici ile Emre Aslan aşk mı yaşıyor? İşte ilk açıklama...
İrem Derici’ye 22 yaşındaki oyuncu Emre Aslan’la aşk yaşadığı iddiası soruldu. Şarkıcı, soruya Aslan’la beraber yanıt verebileceğini söyledi.
25.02.2021 00:24 Magazin