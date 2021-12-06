İrem Derici ile Enis Arıkan'ın 'tatlı' atışması!

İrem Derici, ödül konuşmasında “Enis Arıkan gitti mi? Gittiyse onun suratına tüküreyim” dedi. Arıkan’dan cevap gecikmedi: “Lavaboya gitmiştim. İdrar sanmayın elimi yıkamaya…”

06.12.2021 16:01 Magazin

İrem Derici ile Enis Arıkan'ın 'tatlı' atışması! Altın Kelebek Ödül Töreni'nde İrem Derici ödül konuşması sırasında “Enis Arıkan gitti mi? Gittiyse onun suratına tüküreyim” dedi. Bu konuşmayı sosyal medyadan paylaşan Enis Arıkan, önce üzerine “Lavaboya gitmiştim. İdrar sanmayın elimi yıkamaya” diye yazdı. Daha sonra da bir video paylaşarak, "İrem sen adamı rezil edersin! "Yakışıklı mıyım, elimi yüzeme bakayım" dedim hemen yüzüme tükürmüş" dedi.

İşte o paylaşımlar:
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