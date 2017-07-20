İrem Derici işi azalttı, aşka baktı!

1 yıl aşk yaşadığı Lider Şahin’den Haziran ayında ayrılan İrem Derici, eski sevgilisiyle yeniden barıştı. Çift, birlikte tatile çıktı.

Magazin - 21 Temmuz 2017 08:00
İrem Derici işi azalttı, aşka baktı!
Şarkıcı İrem Derici 1 yıldır aşk yaşadığı Lider Şahin’den geçen Haziran’da ayrılmıştı.

İrem Derici albüm, konser, Kanal D’de sunduğu ‘Eğlenmene Bak’ adlı programı nedeniyle yoğun tempoda çalışınca sevgilisine vakit ayıramamış, bu da ilişkiyi tüketmişti. İrem Derici ayrılık sonrası “Hayatımın en güzel bir yılını geçirdim, teşekkürler” açıklamasını yapmıştı.

Lider Şahin de bir hafta önce “Zor günler geçiriyorum. Ayrılık benim için hiç kolay değil” diyerek, barış sinyali vermişti. Eski sevgililer ayrılığa 1 ay dayanabildi.

BARIŞIN ŞEREFİNE TATİLE ÇIKTILAR
Birbirlerine ikinci kez şans daha tanıdılar. Çift önceki gün tatil için Karadağ’a gitti. İrem Derici’yi bir hayranı cep telefonu ile ‘Podgorica Havalimanı’nda sevgilisi Lider ile görüntüledi.

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Kaynak: posta.com.tr
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