İrem Derici isyan etti: "Sizin gibiler yüzünden canımdan oluyordum!"

Geçtiğimiz günlerde çekilen kilolu ve selülitli fotoğrafı ile magazin gündemine bomba gibi düşen Duygu Özaslan'ın yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığı için kilo aldığını söyleyen ünlü Youtuber, yine sosyal medyayı salladı.Özaslan'a bir sosyal medya hesabı "Selülit show Duygu Özaslan, foka bastın" şeklinde çirkin bir yorumda bulundu. Bu yoruma isyan eden Derici, "Siz şaka mısınız? Bu ne biçim yorum be! Sizin gibiler yüzünden ben canımdan oluyordum 3 sene önce! Yazıklar olsun gerçekten!" ifadelerini kullandı.(Kaynak: aksam.com.tr)