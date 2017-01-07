İrem Derici ile Didem Şahin arasında buzlar eridi!

Magazin - 07 Ocak 2017 09:54

Selami Şahin, 50’nci sanat yılı konserlerinin sonuncusunu geçtiğimiz ay verecekti, ancak terör olayları nedeniyle konser ertelenmişti. Şahin, o konsere önceki akşam çıktı. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sahneye çıkan Selami Şahin, şarkılarını Semih Erdoğan yönetimindeki 28 kişilik orkestra eşliğinde seslendirdi. “Özledim” ve “Sensiz Olmuyor” şarkılarında sanatçıya 53 kişilik Boğaziçi Caz Korosu eşlik etti. Konserde Emel Sayın da sahneye çıktı. İki sanatçı, “Gözler Kalbin Aynasıdır” ve “Rüzgar” şarkılarında düet yaptı.İrem Derici ile Didem Şahin arasındaki buzlar eridiSelami Şahin, gecede Zeki Müren’le de ‘hologram’ yöntemiyle düet yaptı. Sanatçı, Müren’in sahneye yansıtılan görüntüsüyle birlikte “Gitme Sana Muhtacım” şarkısını okudu.Gecede büyük oğlu Lider Şahin de sanatçıya vokal yaptı. Konseri izlemeye gelenler arasında Lider Şahin’le ilişki yaşayan İrem Derici de vardı. Derici, son dönemde yaşanan terör olaylarıyla ilgili “Müziğin her şeyin üstesinden geleceğinin inancındayız. Bu akşam da çok büyük bir üstat, anlatamadığımız, anlatmaya zorlandığımız mutluluklarımızı ve üzüntülerimizi anlatacak” dedi.İrem Derici ile Didem Şahin arasındaki buzlar eridiİrem Derici basına röportaj verdiği sırada arkasından geçen müstakbel kayınvalidesi Didem Şahin, genç şarkıcıyı “Hoş geldiniz İrem Hanım” diyerek selamladı ve öptü. İrem Derici ise “Hoş bulduk efendim” diye karşılık verdi.İŞTE O GÖRÜNTÜLER:KAYNAK: hurriyet.com.tr