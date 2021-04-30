İrem Derici: "Pandemiden sonra el alem şovu görecek!"

Jennifer Lopez’in 20 yıl önce (2001) çıkan 'Love Don’t Cost a Thing' şarkısının koreografisini 'Dünya Dans Günü’ne özel olarak yeniden canlandırdı.Bir süredir dans dersleri alan İrem Derici’ye video da 6 erkek dansçı eşlik etti. Amerikalı koreograf Darrin Dewitt Henson’e ait olan hip-hop dans koreografisini İrem Derici’nin yakın dostu Murat Joker çekti.Pandemi biter bitmez şovlarını sahnesine taşımak istediğini söyleyen İrem Derici, “Dünya starlarından eksiğimiz yok; fazlamız var ama çok tembeliz. Ben bu düzeni bozmaya yeminliyim. Bu virüsten kurtulup, konserler başladığında elalem sahne şovunu görecekler' dedi.