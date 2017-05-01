Magazin - 01 Mayıs 2017 13:05

Başarılı şarkıcı İrem Derici, Bursa'daki konserinden önce muhabirlerin sorularını yanıtladı.Sahne öncesinde itiraflarda bulunan İrem Derici, parasızlıktan dert yandı. Derici, Hadise'nin 'Nerdesin Aşkım' ve Ayşe Hatun Önal'ın 'Çak Bi Selam' şarkılarının ilk kendisine geldiğini itiraf etti. Derici "Şarkıları parasızlıktan alamadım. Ayşe kredi çekip şarkıyı almış, yürüdü gitti. Ben 'Tek Taş' parçam için zamanında kendime aldığım yüzüğümü sattım." dedi.