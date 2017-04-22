İrem Derici: Şarkı için tektaşı sattım

Magazin - 22 Nisan 2017 21:20

Güzel şarkıcı İrem Derici, yakın bir arkadaşının sahibi olduğu Nişantaşı’ndaki bir mekanda elleriyle dolma sardı ve gazetecilere ikram etti.Yeni şarkısı ‘Tektaş’ı görücüye çıkaran İrem Derici, şarkıyı 6 yıl önce aldığı tektaş yüzüğünü satarak aldığını söyledi.Yeni şarkısı “Tek Taş” ile dikkat çeken Derici, “Nil Karaibrahimgil’in ‘Tek Taş’ şarkısı piyasaya çıkınca o dönem kendime tektaş yüzük satın almıştım. Sonra benim söylediğim ‘Tek Taş’ şarkısı satılığa çıkınca para denkleşsin diye o tektaşı sattım, şarkıyı aldım” dedi.Derici, kilosuyla ilgili sorulara “Daha da zayıflıyacağım. Yakında iskeletor olacağım” cevabını verdi.Kaynak: gazetevatan.com