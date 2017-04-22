İrem Derici: Şarkı için tektaşı sattım

Yeni single'ı "Tektaş" ile rekor kıran İrem Derici, şarkısıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Magazin - 22 Nisan 2017 21:20
İrem Derici: Şarkı için tektaşı sattım
Güzel şarkıcı İrem Derici, yakın bir arkadaşının sahibi olduğu Nişantaşı’ndaki bir mekanda elleriyle dolma sardı ve gazetecilere ikram etti.

Yeni şarkısı ‘Tektaş’ı görücüye çıkaran İrem Derici, şarkıyı 6 yıl önce aldığı tektaş yüzüğünü satarak aldığını söyledi.

Yeni şarkısı “Tek Taş” ile dikkat çeken Derici, “Nil Karaibrahimgil’in ‘Tek Taş’ şarkısı piyasaya çıkınca o dönem kendime tektaş yüzük satın almıştım. Sonra benim söylediğim ‘Tek Taş’ şarkısı satılığa çıkınca para denkleşsin diye o tektaşı sattım, şarkıyı aldım” dedi.

Derici, kilosuyla ilgili sorulara “Daha da zayıflıyacağım. Yakında iskeletor olacağım” cevabını verdi.

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Kaynak: gazetevatan.com
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