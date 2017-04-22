Güzel şarkıcı İrem Derici, yakın bir arkadaşının sahibi olduğu Nişantaşı’ndaki bir mekanda elleriyle dolma sardı ve gazetecilere ikram etti.
Yeni şarkısı ‘Tektaş’ı görücüye çıkaran İrem Derici, şarkıyı 6 yıl önce aldığı tektaş yüzüğünü satarak aldığını söyledi.
Yeni şarkısı “Tek Taş” ile dikkat çeken Derici, “Nil Karaibrahimgil’in ‘Tek Taş’ şarkısı piyasaya çıkınca o dönem kendime tektaş yüzük satın almıştım. Sonra benim söylediğim ‘Tek Taş’ şarkısı satılığa çıkınca para denkleşsin diye o tektaşı sattım, şarkıyı aldım” dedi.
Derici, kilosuyla ilgili sorulara “Daha da zayıflıyacağım. Yakında iskeletor olacağım” cevabını verdi.
Kaynak: gazetevatan.com
İrem Derici: Şarkı için tektaşı sattım
Yeni single'ı "Tektaş" ile rekor kıran İrem Derici, şarkısıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.Magazin - 22 Nisan 2017 21:20
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